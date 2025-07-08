Об этом сообщили в Киевской ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология ночи "Шахеды" снова над Украиной: в каких областях сейчас объявлена тревога

Атака БпЛА на Киевскую область 8 июля: что известно

Воздушную тревогу в Киевской области объявили утром 8 июля в 04:54. Это произошло из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников.

После 5 часов в регион залетели БпЛА российской армии. И Киевская областная военная администрация сообщила в социальных сетях, что в регионе есть дроны и работают силы Противовоздушной обороны.

В общем этой ночью дронов врага было немного. Кроме Киевской области, о взрывах сообщали из Николаева. Там известно о пожаре в пригороде в результате атаки беспилотников.

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