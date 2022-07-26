Трагедия произошла 26 июля, о ней рассказали местные власти. Напомним, что КамАЗ оккупантов догонял колонну и врезался в легковой автомобиль, все три человека из которого погибли.

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В Киевской области погиб подросток

Предварительно подросток 2006 года рождения нашел военное оружие и пытался разобрать его. Из-за этого произошел взрыв. Парень погиб,

– сообщил глава Киевской областной военной администрации.

Он добавил, что на месте работали правоохранители, спасатели и другие службы. Кулеба призвал людей:

наткнувшись на подозрительный предмет, не трогать его, не пытаться разобрать или переместить эту вещь;

немедленно уведомить о нем Службу спасения по номеру 101.

"На территории области все еще остаются опасные неразминированные участки. Каждый день пиротехники обнаруживают большое количество взрывоопасных предметов", – пояснил Кулеба.

В Киевской области погиб ребенок / Фото Алексея Кулебы и Андрея Небитова

Трагедию прокомментировал также генерал Андрей Небитов.

Внезапный выстрел, изуродованное тело и все. Эту трагедию уже никак не "отмотать". Вблизи Макарова 15-летний паренек нашел взрывоопасное устройство, взялся похвастаться, попробовал в действии и погиб страшной смертью,

– написал генерал.

Добавил, что сейчас, когда в стране идет война с оккупантом и оружие стало нашим постоянным спутником, безопасность его применения должна стать ключевым правилом.

Небитов также обратился к родителям и всем близким и родным молодого поколения.

"Учите детей не трогать оружие, обходить взрывоопасные предметы, сообщать о любых подозрительных находках. Помните, оружие – не игрушки! Простые правила безопасности спасают жизнь!" – сказал Несбитов.

Авария с украинцами под Мелитополем: что известно

Под Мелитополем КамАЗ российских оккупантов на полном ходу влетел в легковой автомобиль.

Враги летели на бешеной скорости, потому что хотели догнать колонну.

Все, кто был в легковом автомобиле, – погибли. К сожалению, в страшной аварии погибли двое взрослых и 12-летний мальчик.

Взрослые погибли на месте трагедии, а мальчик – в карете скорой помощи по пути в больницу Мелитополя.

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