Об этом в эфире национального телемарафона рассказал руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Кстати Украина пережила восьмую массированную атаку: есть попадание в энергетическую инфраструктуру
"У нас были долгие ожидания, когда закончится воздушная тревога. Хочу поблагодарить Вооруженные Силы, которые защищают небо Киевщины и всей Украины. У нас есть удачные примеры того, как отработала ПВО", – сказал руководитель ОВА.
Сбили не одну ракету
Кулеба отметил, что, несмотря на хорошие результаты, есть, к сожалению, попадание в объект инфраструктуры. Сейчас анализируют информацию, чтобы определить, какие повреждения.
"Мы пока не видим критических последствий. Более подробная информация будет впоследствии. ПВО сбило не одну ракету. Атака была очень динамичная", – сказал Кулеба.
Действуют аварийные отключения
По словам Кулебы, сегодня утром область заработала в плановом отключении электроэнергии. Этот график был опубликован на сайтах соответствующих ведомств.
Сейчас у нас примерно 40% области без электроэнергии. Это аварийное отключение. Также мы сейчас ведем консультации по поводу того, когда сможем возобновиться электроснабжение для большинства абонентов. Конечно, это будет зависеть от последствий ракетной атаки, – добавил Кулеба.
Массированная ракетная атака: как сработали силы ПВО
- В Воздушных Силах ВСУ рассказали, что ПВО сбило большинство ракет, которые запустили враги 5 декабря. Речь идет о 60 единицах.
- Всего враг выпустил по Украине около 70 ракет. В частности, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 совершили из восьми самолетов-ракетоносцев из района Каспийского моря и Ростовской области.
- Кроме этого, 22 крылатых ракет типа "Калибр" запустили с кораблей Черноморского флота. Также из Черного моря дальние бомбардировщики Ту-22м3 атаковали тремя крылатыми ракетами Х-22, а истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.