Об этом в эфире национального телемарафона рассказал руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Кстати Украина пережила восьмую массированную атаку: есть попадание в энергетическую инфраструктуру

"У нас были долгие ожидания, когда закончится воздушная тревога. Хочу поблагодарить Вооруженные Силы, которые защищают небо Киевщины и всей Украины. У нас есть удачные примеры того, как отработала ПВО", – сказал руководитель ОВА.

Сбили не одну ракету

Кулеба отметил, что, несмотря на хорошие результаты, есть, к сожалению, попадание в объект инфраструктуры. Сейчас анализируют информацию, чтобы определить, какие повреждения.

"Мы пока не видим критических последствий. Более подробная информация будет впоследствии. ПВО сбило не одну ракету. Атака была очень динамичная", – сказал Кулеба.

Действуют аварийные отключения

По словам Кулебы, сегодня утром область заработала в плановом отключении электроэнергии. Этот график был опубликован на сайтах соответствующих ведомств.

Сейчас у нас примерно 40% области без электроэнергии. Это аварийное отключение. Также мы сейчас ведем консультации по поводу того, когда сможем возобновиться электроснабжение для большинства абонентов. Конечно, это будет зависеть от последствий ракетной атаки, – добавил Кулеба.

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