В небе фиксировали российские беспилотники типа "Шахед". 24 Канал призывает жителей Киевской области оставаться в укрытиях гражданской защиты.
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Что известно о взрывах в Киевской области
Тревогу в Киевской области объявили еще в 20:52. Воздушные силы предупреждали о движении российских "Шахедов" в регионе.
Киевская область – угроза применения ударных БПЛА!
– писали военные.
Впоследствии Воздушные силы писали о движении беспилотников на Борисполь с северо-востока и в направлении Белой Церкви. В 22:38 в Киевской области услышали громкие звуки.
"В Киевской области прогремели взрывы", – сообщали корреспонденты Суспильного.
Сейчас в ОВА не сообщали о последствиях и причинах взрывов в Киевской области. По состоянию на 22:52 воздушная тревога в регионе еще продолжается.
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