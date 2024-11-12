Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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На Киевщине работает ПВО

В Киевской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве региона зафиксированы вражеские БПЛА. Около 00:07 12 ноября на Киевщине слышали взрывы.

Как сейчас стало известно, причиной этого является работа сил ПВО по вражеским целям.

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Жителей Киевщины призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, ведь это может спасти жизнь. Кроме того, киевлянам напомнили, что стоит придерживаться информационной тишины – не фиксировать и выкладывать в сеть работу наших защитников

Сейчас на Киевщине продолжается воздушная тревога из-за вражеской атаки.