Владелец питомника забыл закрыть дверь, выведя на поводку других собак. Именно в это время 35-летняя женщина вместе с 7-летней дочерью вышли на прогулку.

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Собаки напали на мать и ребенка

В результате опрометчивого поступка около семи собак, находившихся внутри питомника, выбежали во двор. Животные, рост которых может достигать 68 сантиметров, а вес – 50 килограммов, набросились и искусали женщину и ее ребенка.

Как сообщили правоохранители, в результате нападения мать с дочерью получили телесные повреждения. Их туловища, руки и ноги были покрыты многочисленными ранами. Более того, у девочки есть рана от укуса в районе глаза и вырванный кусок волос.

И мать, и ребенок попали в больницу. По словам медиков, их ждет длительное лечение.

Обратите внимание! Собаки породы кане-корсо входят в список опасных пород собак, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

Мать с дочерью покусали собаки / Фото полиции Киевщины

Отметим, что ужасный случай произошел 10 апреля в селе Михайловка-Рубежовка Бучанского района Киевской области. Местные жители пытаются обходить этот питомник "Big invincible" стороной. Более того, они рассказали, что владелец может вообще выехать по делам и не закрыть ворота.

По словам мужа и отца ребенка Андрея Зарембы, хозяин питомника Дмитрий Смеян не раз забывал закрывать двери своего заведения. Также он отметил, что вызвать скорую помощь после ужасного нападения пришлось именно ему, потому что хозяева собак ничего не делали.

Правоохранители проводят расследование

В полиции также сообщили, что следователи уже проводят досудебное расследование. Его начали по факту нанесения неосторожного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения.

Согласно статье 128 Уголовного кодекса Украины, такое правонарушение наказывается:

общественными работами срок от 150 до 240 часов,

или исправительными работами сроком до 2 лет,

или ограничением свободы на срок до 2 лет,

или лишением свободы на срок до 2 лет.