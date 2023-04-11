Власник розплідника забув зачинити двері, коли вивів на повідку інших собак. Саме у цей час 35-річна жінка разом із 7-річною донькою також вийшли на прогулянку.

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Собаки напали на матір і дитину

Внаслідок необачного вчинку близько семи собак, які знаходилися всередині розплідника, вибігли на двір. Тварини, зріст яких може сягати 68 сантиметрів, а вага – 50 кілограмів, накинулися та покусали жінку та її дитину.

Як повідомили правоохоронці, внаслідок нападу мати з донькою зазнали тілесних ушкоджень. Їхні тулуби, руки та ноги були вкриті численними ранами. Ба більше, у дівчинки є рана від укусу в районі ока та вирваний шматок волосся.

І матір, і дитина потрапили до лікарні. За словами медиків, що їх чекає тривале лікування.

Зверніть увагу! Собаки породи кане-корсо входять до переліку небезпечних порід собак, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Матір з донькою покусали собаки / Фото поліції Київщини

Зазначимо, що жахливий випадок трапився 10 квітня у селі Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київської області. Місцеві жителі намагаються оминати цей розплідник "Big invincible" стороною. Ба більше, вони розповіли, що власник може взагалі виїхати у справах і не зачинити ворота.

За словами чоловіка та батька дитини Андрія Заремби, господар розплідника Дмитро Сміян не раз забував зачиняти двері свого закладу. Також він зазначив, що викликати швидку допомогу після жахливого нападу довелося саме йому, бо господарі собак нічого не робили.

Правоохоронці проводять розслідування

В поліції також повідомили, що слідчі уже проводять досудове розслідування. Його розпочали за фактом нанесення необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження.

Згідно зі статтею 128 Кримінального кодексу України, таке правопорушення карається:

громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин,

або виправними роботами на строк до 2 років,

або обмеженням волі на строк до 2 років,

або позбавленням волі на на строк до 2 років.