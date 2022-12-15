Несмотря на плохую погоду, энергетики оперативно восстанавливают повреждение электросетей. Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
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Где нет света
Без электричества из-за непогоды остаются 3 населенных пункта в Бориспольском районе. Там живут 3800 семей. Погода влияет и на темпы восстановления поврежденной в результате российских обстрелов сети.
Кроме того, 50% абонентов планировано без электроснабжения.
Надо экономить электричество
Кулеба отметил, что энергетики делают все, чтобы возобновить электроснабжение и вернуться к выключению света по графику.
Еще раз подчеркиваю, что многое зависит от нас,
– напомнил чиновник.
Он отметил, что нужно продолжать тотальную экономию света. Нельзя включать все приборы, когда электричество только появляется. Также он поблагодарил всех, кто ответственно относится к потреблению.
Что этому предшествовало
Сегодня днем в ДТЭК сообщили, что в Киевской области вводят экстренные отключения света, чтобы сбалансировать энергосистему. Этот шаг должен был позволить избежать аварий на оборудовании.
Это касалось только жителей области. В самом Киеве 15 декабря действуют обновленные графики стабилизационных отключений.