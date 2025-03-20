Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на КОВА. Жителей региона призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

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Враг атакует Киевскую область

В 22:12 Киевская областная военная администрация сообщила о воздушной тревоге в регионе.



Местные власти и правоохранительные органы напоминают о важности информационной тишины – нельзя публиковать фото или видео работы украинских защитников.



Любые данные о расположении или результатах ПВО могут помочь противнику скорректировать последующие удары.

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К слову, 20 марта Запорожье и область подверглись атаке ударных беспилотников. Два человека получили ранения, в том числе один ребенок.