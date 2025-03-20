Про це розповідає 24 Канал з посиланням на КОВА. Жителів регіону закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

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Ворог атакує Київщину

О 22:12 Київська обласна військова адміністрація повідомила про повітряну тривогу в регіоні.

Місцева влада та силові структури нагадують про важливість інформаційної тиші – не слід публікувати фото чи відео роботи українських захисників.

Будь-які дані про місце розташування або результати роботи ППО можуть допомогти ворогу скоригувати наступні удари.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, 20 березня Запоріжжя та область атакували ударні безпілотники. Постраждали двоє людей, серед яких одна дитина.