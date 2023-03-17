Мужчина считался без вести пропавшим с апреля 2022 года. Долгое время Василий Колесник находился в Суходольской исправительной колонии, о дальнейшей судьбе его неизвестно.
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Что известно о жизни защитника
Василий Колесник родился 27 ноября 1967 года в Васильевке Онуфриевского района. Он был самым маленьким третьим сыном в семье.
Учился в Васильевской восьмилетней школе. С 1986 по 1988 год проходил срочную военную службу в Германии.
Защитника похоронили в родном селе / Фото Онуфриевский поселковый совет
Когда началось полномасштабное вторжение России, мужчина в марте 2022 без колебаний пошел защищать родную землю. Со своими собратьями держали оборону города Славянск Донецкой области, затем воевал в Попасной Луганской области.
После очередного массированного обстрела связь с ним оборвалась. С 21 апреля 2022 года Василий Колесник считался без вести пропавшим.
В феврале 2023 во время обмена Украина вернула тело погибшего военного. У Колесника остались сын и дочь. Кстати, его сын Александр также защищает Украину.
Украина теряет лучших сыновей
- На войне в Украине погиб уроженец села Стежок Тернопольской области Роман Корчемный. Ему было всего 19 лет. Герой добровольно защищал свою страну.
- В боях за Бахмут погиб известный историк, археолог, преподаватель, экскурсовод и патриот Юрий Коваленко. Весной 2022 он защищал Черниговскую область.
- В Херсоне погиб защитник из Львова Дмитрий Пащук. Герой полег в результате ранения дроном-камикадзе. Он был бойцом ССО и пластуном.
- В боях за Бахмут погиб известный историк, археолог, преподаватель, экскурсовод и патриот Юрий Коваленко. Весной 2022 года он защищал Черниговскую область, а параллельно – защитил диссертацию.