Люди пошли купаться в море, хотя действует строгий запрет. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Важно Три человека взорвались на вражеской мине на пляже Лазурного на Херсонщине

Ким еще раз попросил людей не идти к морю, поскольку это серьезная опасность.

Повторяю, если запрещено, значит, есть причины. Два человека взорвались на мине в Коблеве, купаясь при запрете,

– рассказал глава ОВА.

Другие трагические случаи

О запрете купания власти говорят постоянно. В частности, украинские военные заминировали побережье и акватории Одесской области из-за угрозы высадки российского десанта – взрывчатка может сдержать российских оккупантов от продвижения.

Кроме того, вдоль побережья могут находиться морские мины, сорванные штормом и дрейфующие к берегу. Захватчики тоже минируют побережье на оккупированных территориях. Несмотря на это, люди пренебрегают запретом. Уже известно о ряде трагических случаев:

К примеру, 11 июня под Одессой на пляже на мине взорвался отдыхающий. Мужчина пошел "мерить глубину" и наткнулся на мину.

Кроме того, в начале июня три человека взорвались на вражеской мине на пляже Лазурного Херсонской области.

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