Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на текст Андрея Ермака для The Washington Post.

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Когда может закончиться война?

По словам Андрея Ермака, Дональд Трамп четко дал понять, что Россия вскоре столкнется с серьезными последствиями, если немедленно не сядет за стол переговоров.

На прошлой неделе американский лидер сократил предыдущий 50-дневный срок до 10 дней и направил Путину однозначный сигнал. Глава ОП отметил, что теперь эти сигналы должны быть подкреплены решительными действиями, чтобы война наконец завершилась.

Киев приветствует эту ясность. Мы благодарим Трампа за его твердую и безошибочную преданность миру через силу. Это обязательство, которое мы разделяем. Президент Владимир Зеленский сделал это основой сопротивления Украины и именно украинская сила сохранила нашу нацию живой. Эта сила – единственный язык, который понимает Путин,

– говорится в материале.

Однако, по словам Ермака, чтобы по-настоящему изменить траекторию войны необходимо усилить режим санкций. Сейчас у Украины есть конкретные идеи относительно того, как это сделать.

Глава ОП объяснил, что в центре внимания должен оказаться, в частности, российский военно-промышленный комплекс.

Такие структуры, как "Росатом", государственное ядерное агентство России и "Роскосмос", ее космическое агентство, не являются нейтральными гражданскими учреждениями, а стратегическими инструментами войны Путина. Росатом поддерживает разработку ядерного оружия и способствует оккупации Запорожской атомной электростанции. "Роскосмос" предоставляет спутниковые снимки и средства связи, которые помогают наводить российские ракетные удары,

– отметил Ермак.

По его словам, оба агентства должны быть полностью под санкциями и лишены возможности сотрудничества с западными научными и академическими учреждениями.