В частности, усилить санкции против страны-агрессора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Что сказал Сибига о давлении на Россию?

После разговора Сибиги с главой польского МИД Радославом Сикорским корреспондент издания спросил украинского политика, какие шаги должны осуществить США и западные союзники, если Россия не отреагирует на ультиматум и не закончит войну до 8 августа.

На это Сибига ответил, что нужно дальнейшее давление и решительные шаги, чтобы заставить Путина и Россию к миру. Он отметил, что Украина приветствует эти решительные шаги американской стороны, лично президента Трампа, поскольку они направлены на приближение справедливого мира.

Я считаю, что сейчас мы находимся в (соответствующем – 24 Канал) моменте для максимальной мобилизации всех дипломатических усилий ради поддержки мирного процесса,

– сказал Сибига.

А также добавил, что Украине нужно лидерство и широкая вовлеченность США, ведь это один из ключевых залогов того, что войну удастся завершить в этом году.

Министр иностранных дел Украины отметил важность синхронизации санкций. По его словам, утвержденный в Европейском Союзе 18-й пакет санкций является очень комплексным и мощным, поэтому важно, чтобы он был синхронизирован с американским пакетом.

Сибига отметил, что Украина синхронизировала свой 18-й санкционный пакет и эти санкции должны иметь разрушительный характер, чтобы сломать позвоночник российской экономике и лишить Россию возможности финансировать свою военную машину.

Кроме этого, основной источник поставок доходов для российского бюджета – это экспорт энергоносителей, в частности, нефти. Поэтому очень важно, чтобы те страны, которые сегодня больше всего покупают нефти в России, тоже почувствовали последствия и прекратили зарабатывать на торговле российской нефтью.

По словам главы МИД, сейчас с партнерами очень подробно и предметно Украина работает над тем, чтобы можно было наложить санкции на конкретных субъектов предпринимательской деятельности и конкретные страны, которые зарабатывают на этой нефти.

Сибига отметил, что Варшава сейчас председательствует в Совете стран Балтийского моря, а 70% "теневого флота", которым экспортируется российская нефть, проходят путями именно в этом море.

Он рассказал, что разговаривал с Сикорским о том, чтобы благодаря прекращению путей "теневого флота" в Балтийском море можно было остановить экспорт российской нефти.

Глава МИД добавил, что польская сторона абсолютно разделяет подход, что безопасность Украины – это польская безопасность, и вообще, что безопасность Украины, безопасность Европы и трансатлантическая безопасность – это неделимые вещи, поэтому рост вызовов и рисков заставляет страны теснее взаимодействовать, чтобы совместно им противостоять.