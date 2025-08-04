Зокрема, посилити санкції проти країни-агресорки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Що сказав Сибіга про тиск на Росію?

Після розмови Сибіги з главою польського МЗС Радославом Сікорським кореспондент видання запитав українського політика, які кроки мають здійснити США та західні союзники, якщо Росія не відреагує на ультиматум і не закінчить війну до 8 серпня.

На це Сибіга відповів, що потрібен подальший тиск та рішучі кроки, щоб змусити Путіна і Росію до миру. Він зазначив, що Україна вітає ці рішучі кроки американської сторони, особисто президента Трампа, оскільки вони спрямовані на наближення справедливого миру.

Я вважаю, що зараз ми перебуваємо у (відповідному – 24 Канал) моменті для максимальної мобілізації всіх дипломатичних зусиль заради підтримки мирного процесу,

– сказав Сибіга.

А також додав, що Україні потрібне лідерство і широка залученість США, адже це одна з ключових запорук того, що війну вдасться завершити цього року.

Міністр закордонних справ України наголосив на важливості синхронізації санкцій. За його словами, затверджений в Європейському Союзі 18-й пакет санкцій є дуже комплексним і потужним, тому важливо, щоб він був синхронізований з американським пакетом.

Сибіга зазначив, що Україна синхронізувала свій 18-й санкційний пакет і ці санкції повинні мати руйнівний характер, щоб зламати хребет російській економіці й позбавити Росію змоги фінансувати свою військову машину.

Окрім цього, основне джерело постачання доходів для російського бюджету – це експорт енергоносіїв, зокрема, нафти. Тому дуже важливо, щоб ті країни, які на сьогодні найбільше купують нафти в Росії, теж відчули наслідки та припинили заробляти на торгівлі російською нафтою.

За словами глави МЗС, зараз із партнерами дуже детально і предметно Україна працює над тим, щоб можна було накласти санкції на конкретних суб'єктів підприємницької діяльності й конкретні країни, які заробляють на цій нафті.

Сибіга зазначив, що Варшава наразі головує в Раді країн Балтійського моря, а 70% "тіньового флоту", яким експортується російська нафта, проходять шляхами саме в цьому морі.

Він розповів, що розмовляв з Сікорським про те, щоб завдяки припиненню шляхів "тіньового флоту" у Балтійському морі можна було зупинити експорт російської нафти.

Глава МЗС додав, що польська сторона абсолютно поділяє підхід, що безпека України – це польська безпека, і взагалі, що безпека України, безпека Європи й трансатлантична безпека – це неподільні речі, тому зростання викликів і ризиків змушує країни тісніше взаємодіяти, аби спільно їм протистояти.