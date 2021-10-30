Соответствующее решение было принято во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в среду, 27 октября.

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Семь областей "покраснели"

Следовательно, с 00:00 часов 30 октября семь областей переходят в красную зону карантина.

Житомирская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Луганская;

Львовская;

Хмельницкая;

Черниговская.

Обратите внимание! В Министерстве здравоохранения сообщили, что в ближайшее время в красную зону могут войти еще больше регионов Украины.

"Красные" карантинные ограничения

Ограничения "красного" уровня предусматривают запрет:

работы кафе и ресторанов,

ТРЦ,

кинотеатров,

театров,

непродовольственных рынков и магазинов,

спортзалов,

бассейнов и фитнес-центров,

заведений культуры,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Избежать ограничений можно, если 100% посетителей и персонала или организаторов мероприятий вакцинированы двумя дозами. К тому же, с 30 октября закроют храмы – службы должны проходить онлайн.