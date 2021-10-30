Соответствующее решение было принято во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в среду, 27 октября.

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Семь областей "покраснели"

Следовательно, с 00:00 часов 30 октября семь областей переходят в красную зону карантина.

  • Житомирская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Хмельницкая;
  • Черниговская.

"Красные" карантинные ограничения

Ограничения "красного" уровня предусматривают запрет:

  • работы кафе и ресторанов,
  • ТРЦ,
  • кинотеатров,
  • театров,
  • непродовольственных рынков и магазинов,
  • спортзалов,
  • бассейнов и фитнес-центров,
  • заведений культуры,
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Избежать ограничений можно, если 100% посетителей и персонала или организаторов мероприятий вакцинированы двумя дозами. К тому же, с 30 октября закроют храмы – службы должны проходить онлайн.