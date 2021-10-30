Відповідне рішення ухвалили під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у середу, 27 жовтня.

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Сім областей "почервоніли"

Відтак, з 00:00 години 30 жовтня сім областей переходять до червоної зони карантину.

  • Житомирську;
  • Івано-Франківську;
  • Київську;
  • Луганську;
  • Львівську;
  • Хмельницьку;
  • Чернігівську.

"Червоні" карантинні обмеження

Обмеження "червоного" рівня передбачають заборону:

  • роботи кафе та ресторанів,
  • ТРЦ,
  • кінотеатрів,
  • театрів,
  • непродовольчих ринків і магазинів,
  • спортзалів,
  • басейнів і фітнес-центрів,
  • закладів культури,
  • проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Уникнути обмежень можна, якщо 100% відвідувачів і персоналу чи організаторів заходів є вакциновані двома дозами. До того ж з 30 жовтня закриють храми – служби мають проходити онлайн.