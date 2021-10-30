Відповідне рішення ухвалили під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у середу, 27 жовтня.

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Сім областей "почервоніли"

Відтак, з 00:00 години 30 жовтня сім областей переходять до червоної зони карантину.

Житомирську;

Івано-Франківську;

Київську;

Луганську;

Львівську;

Хмельницьку;

Чернігівську.

Зверніть увагу! У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що найближчим часом до червоної зони можуть увійти ще більше регіонів України.

"Червоні" карантинні обмеження

Обмеження "червоного" рівня передбачають заборону:

роботи кафе та ресторанів,

ТРЦ,

кінотеатрів,

театрів,

непродовольчих ринків і магазинів,

спортзалів,

басейнів і фітнес-центрів,

закладів культури,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Уникнути обмежень можна, якщо 100% відвідувачів і персоналу чи організаторів заходів є вакциновані двома дозами. До того ж з 30 жовтня закриють храми – служби мають проходити онлайн.