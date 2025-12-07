В Кременчуге раздались взрывы: город атакуют десятки БПЛА

Россия снова запустила по Украине "Шахеды". Враг терроризирует дронами Полтавщину.

Еще вечером 6 декабря в Полтавской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. Военные предупреждали, что вражеские дроны направляются в Полтаву и Кременчуг, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Кременчуге?

В 23:38 Воздушные силы сообщили, что БПЛА в Сумской области двигаются в направлении Полтавщины.

Также отмечалось, что дроны находятся в Полтавской области и направляются на юго-запад.

Около 00:09 в Кременчуге слышали звук взрыва. Вражеские беспилотники залетают на город с севера. Мониторы пишут, что в Полтавской области тяжело сбивать БПЛА, поскольку они летят очень низко.

В 00:14 мониторинговые каналы предупредили, что 20 БПЛА через Полтавщину двигаются курсом на Кременчуг.

Вскоре стало известно, что 14 БПЛА следует через Павлоградский, Днепровский районы Днепропетровщины. Предварительно тоже на Кременчуг.

К слову, одновременно с Полтавской областью под массированной атакой дронов находится и Киевская. Там оккупанты бьют по Фастову. В городе не стихают взрывы. Местные телеграмм-каналы сообщают о прилетах.

Каковы последствия последних российских обстрелов Украины?