В Кременчуге раздались взрывы: город атакуют десятки БПЛА
- Ночью 7 декабря в Кременчуге раздались взрывы.
- Полтавскую область атакуют дроны.
Россия снова запустила по Украине "Шахеды". Враг терроризирует дронами Полтавщину.
Еще вечером 6 декабря в Полтавской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. Военные предупреждали, что вражеские дроны направляются в Полтаву и Кременчуг, передает 24 Канал.
Смотрите также Ужесточат ли графики отключения света при сильных морозах: что говорят в Укрэнерго
Что известно о взрывах в Кременчуге?
В 23:38 Воздушные силы сообщили, что БПЛА в Сумской области двигаются в направлении Полтавщины.
Также отмечалось, что дроны находятся в Полтавской области и направляются на юго-запад.
Около 00:09 в Кременчуге слышали звук взрыва. Вражеские беспилотники залетают на город с севера. Мониторы пишут, что в Полтавской области тяжело сбивать БПЛА, поскольку они летят очень низко.
В 00:14 мониторинговые каналы предупредили, что 20 БПЛА через Полтавщину двигаются курсом на Кременчуг.
Вскоре стало известно, что 14 БПЛА следует через Павлоградский, Днепровский районы Днепропетровщины. Предварительно тоже на Кременчуг.
К слову, одновременно с Полтавской областью под массированной атакой дронов находится и Киевская. Там оккупанты бьют по Фастову. В городе не стихают взрывы. Местные телеграмм-каналы сообщают о прилетах.
Каковы последствия последних российских обстрелов Украины?
- Вечером 6 декабря враг атаковал Новгород-Северский 4 ударными БПЛА типа "Герань-2". В результате атаки поврежден отдел полиции, здание медицинского колледжа и по меньшей мере восемь частных жилых домов и гражданское авто. К сожалению, при обстреле в своем доме погиб 50-летний местный житель.
- В результате массированной атаки 6 декабря в областях поражены объекты энергетики. Повреждены многие подстанции Укрэнерго. На восстановление энергосистемы уйдут недели, а не дни.
- В Днепре противник попал по гражданским объектам. Враг уничтожил склады с марлей, бинтами и шинами.