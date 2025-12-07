У Кременчуці пролунали вибухи: місто атакують десятки БпЛА
- Уночі 7 грудня в Кременчуці пролунали вибухи.
- Полтавську область атакують дрони.
Росія знову запустила по Україні "Шахеди". Ворог тероризує дронами Полтавщину.
Ще увечері 6 грудня на Полтавщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Військові попереджали, що ворожі дрони прямують на Полтаву та Кременчук, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Кременчуку?
О 23:38 Повітряні сили повідомили, що БпЛА на Сумщині рухаються у напрямку Полтавщини. Також зазначалося, що дрони перебувають у Полтавській області і прямують на південний захід.
Близько 00:09 у Кременчуку чули звук вибуху. Ворожі безпілотники залітають на місто з півночі.
Монітори пишуть, що на Полтавщині важко збивати БпЛА, оскільки вони летять дуже низько.
О 00:14 моніторингові канали попередили, що 20 БпЛА через Полтавщину рухаються курсом на Кременчук.
Згодом стало відомо, що 14 БпЛА прямують через Павлоградський, Дніпровський райони Дніпропетровщини. Попередньо, теж на Кременчук.
До слова, одночасно із Полтавською областю під масованою атакою дронів перебуває і Київська. Там окупанти б'ють по Фастову. У місті не стихають вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють про прильоти.
Які наслідки останніх російських обстрілів України?
- Увечері 6 грудня ворог атакував Новгород-Сіверський 4 ударними БпЛА типу "Герань-2". Внаслідок атаки пошкоджено відділок поліції, будівлю медичного коледжу та щонайменше вісім приватних житлових будинків та цивільне авто. На жаль, під час обстрілу в своєму будинку загинув 50-річний місцевий мешканець.
- Внаслідок масованої атаки 6 грудня у областях уражені об'єкти енергетики. Пошкоджено багато підстанцій Укренерго. На відновлення енергосистеми підуть тижні, а не дні.
- У Дніпрі противник поцілив по цивільних об'єктах. Ворог знищив склади з марлею, бинтами та шинами.