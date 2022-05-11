Это значит, в частности, что теперь турецкие беспилотники будут производиться в Казахстане. Вместе с тем по итогам состоявшегося 10 мая разговора страны подписали ряд других документов.
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Они регулируют двустороннее военное сотрудничество. Так, это произошло в рамках визита Токаева в Турцию. Казахский министр обороны Руслан Жаксылыков встретился с турецким коллегой Хулуси Акаром.
В рамках соглашения планируется долгосрочное сотрудничество в области совместного производства БПЛА, а также передача технологий и обучение персонала для технического обслуживания и ремонта БПЛА для вооруженных сил Республики Казахстан,
– говорится в сообщении.
Однако подробности в сообщении ведомства не приводятся.
Что означает это соглашение о военном сотрудничестве
Теперь в Казахстане планируется организовать производство турецких беспилотных летательных аппаратов ANKA. Об этом сообщили в издании Tengrinews.
Линию сборки и технического обслуживания ударных беспилотников запустят на базе дочернего предприятия Kazakhstan Engineering
Что говорят в Турции
Источник: Минобороны Турции
Как отмечает турецкое оборонное ведомство, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар указал на значимость расширения турецко-казахстанских оборонных связей, "в частности, в сфере проведения совместных военных учений и оборонной промышленности".
"Благодаря подписанной совместной декларации мы подняли наше партнерство на новый уровень стратегического партнерства. Турция и Казахстан – две братские страны. Мы, Турция, уделяем большое внимание стабильности и спокойствию в Казахстане", – заявил президент Эрдоган по итогам встречи с Токаевым.
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