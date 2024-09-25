В частности, как сообщили в российских телеграмм-каналах, об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, информирует 24 Канал. Там также прикрепили аудиофрагмент заявления Пескова.

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Что заявил Песков

Песков назвал позицию Зеленского о принуждении России к миру "роковой ошибкой". Так, в традиционной для Кремля манере в очередной раз пригрозил "последствиями" для украинской власти.

Добавим, что пресс-секретарь лидера Кремля заявил, что Россия якобы сама является сторонницей мира, но с условием обеспечения ее безопасности и выполнения задач, которые стоят в ходе так называемой "эс-вэ-о".

Позиция, основанная на попытке принуждения России к миру, является абсолютно фатальной ошибкой. Принудить Россию к миру невозможно. Россия является сторонницей мира, но с условиями обеспечения безопасности и задач, которые стоят перед спецоперацией,

– сказал Песков.

Заявление Пескова: смотрите видео