Об этом пишет Суспільне со ссылкой на собственные источники в полиции.

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Отмечают, что происшествие произошло на одной из баз отдыха в Криворожском районе.

"На месте работают правоохранители, криминалисты и судебно-медицинский эксперт. Продолжается осмотр территории, сбор вещественных доказательств, установление и опрос свидетелей", – сообщили в полиции.



В Кривом Роге нашли мертвым Дмитрия Шевченко / Фото Нацполиции

Предварительная версия следствия – самоубийство

Сейчас в полиции сообщили, что по данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной дополнительной квалификацией "самоубийство".



На месте происшествия продолжаются следственные действия / Фото Нацполиции

Что известно о Дмитрии Шевченко

Дмитрий Шевченко возглавлял должность генерального директора ПАО "Центральный горно-обогатительный комбинат".

В 2015 году был депутатом в Днепропетровском областном совете от партии "Оппозиционный блок". В частности был членом постоянной комиссии областного совета по вопросам предпринимательства, перерабатывающей промышленности, торгового и бытового обслуживания.

В 2020 году в выборах главы Кривого Рога Шевченко уступил Константину Павлову, которого впоследствии нашли мертвым.