Об этом пишет Суспільне со ссылкой на собственные источники в полиции.
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Отмечают, что происшествие произошло на одной из баз отдыха в Криворожском районе.
"На месте работают правоохранители, криминалисты и судебно-медицинский эксперт. Продолжается осмотр территории, сбор вещественных доказательств, установление и опрос свидетелей", – сообщили в полиции.
В Кривом Роге нашли мертвым Дмитрия Шевченко / Фото Нацполиции
Предварительная версия следствия – самоубийство
Сейчас в полиции сообщили, что по данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной дополнительной квалификацией "самоубийство".
На месте происшествия продолжаются следственные действия / Фото Нацполиции
Что известно о Дмитрии Шевченко
Дмитрий Шевченко возглавлял должность генерального директора ПАО "Центральный горно-обогатительный комбинат".
В 2015 году был депутатом в Днепропетровском областном совете от партии "Оппозиционный блок". В частности был членом постоянной комиссии областного совета по вопросам предпринимательства, перерабатывающей промышленности, торгового и бытового обслуживания.
В 2020 году в выборах главы Кривого Рога Шевченко уступил Константину Павлову, которого впоследствии нашли мертвым.