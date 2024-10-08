Про це пише Суспільне з посиланням на власні джерела в поліції. Офіційно в поліції теж повідомили про те, що у Криворізькому районі на місці смерті чоловіка працюють правоохоронці.
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Зазначають, що подія сталася на одній із баз відпочинку у Криворізькому районі.
"На місці працюють правоохоронці, криміналісти та судово-медичний експерт. Триває огляд території, збір речових доказів, встановлення та опитування свідків", – повідомили у поліції.
У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевченка / Фото Нацполіції
Попередня версія слідства – самогубство
Наразі в поліції повідомили, що за вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою додатковою кваліфікацією "самогубство".
На місці події тривають слідчі дії / Фото Нацполіції
Що відомо про Дмитра Шевченка
Дмитро Шевченко чолював посаду генерального директора ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат".
У 2015 році був депутатом у Дніпропетровській обласній раді від партії "Опозиційний блок". Зокрема був членом постійної комісії обласної ради з питань підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування.
В 2020 році у виборах голови Кривого Рогу Шевченко поступився Костянтину Павлову, якого згодом знайшли мертвим.