Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на “Зеркало недели". Там указали, что о звуках взрыва сообщали местные паблики.
Смотрите также Этаж в доме выгорел полностью: ужасные последствия удара "Шахедами" по Тернополю
Взрывы в Кривом Роге
В 17:28 в Воздушных силах сообщили об опасности для жителей Кривого Рога. В частности, там отметили находиться в укрытиях.
"Кривой Рог – находитесь в укрытиях", – говорится в сообщении.
За минуту перед этим в ПС сообщали о скоростной цели с Херсонщины с северным курсом.
В 17:32 журналисты отметили, что местные паблики сообщают о взрыве в черте города.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Напомним, что в ночь на 2 декабря враг атаковал Тернополь. В частности, российские войска нанесли удар по жилому дому в городе с помощью ударного беспилотного летательного аппарата (БпЛА) типа "Герань". Известно, что есть погибшие и раненые.