Об этом сообщил глава областной военной администрации Кривого Рога в своем телеграмм-канале. Он отметил, что такое решение поможет прежде всего переселенцам, которые бежали от боевых действий и не имеют при себе необходимого.

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Там, где мы можем – всегда помогаем людям в это время военных испытаний. Прежде всего, это важно для переселенцев, ведь люди, приезжающие к нам из зоны боевых действий и с оккупированных территорий, не всегда имеют при себе даже вещи первой необходимости.

– написал Вилкул.

Расписание транспорта в Кривом Роге

Коммунальный транспорт работает стабильно – троллейбусы, трамваи, скоростные работают на маршрутах с 05:00 утра до 23:00 ночи. Частные перевозчики работают с 06.00 утра до 20.00 вечера. Однако Вилкул подчеркнул, что по понятным причинам, автобусов и маршруток в городе значительно меньше.

По предварительным данным, решение о бесплатном проезде сегодня поддержали депутаты Криворожского горсовета.

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