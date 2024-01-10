Людей просят уходить в укрытия гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.

Обратите внимание Россия не выдержит, если продолжать ее бить, – Зеленский

Тревогу на территории Днепропетровской области объявили в 16:41. Защитники украинского неба сообщили, что она связана с активностью авиации оккупантов. Впоследствии заявили, что с Юга летит ракета, которая двигается в сторону Днепра.

Уже около 17:00 предупредили об угрозе для Кривого Рога. А через минуту местные телеграм-каналы сообщили о взрыве в городе. Александр Вилкул обратился к людям.

По взрыву, который слышали. Без подробностей, но все нормально,

– говорится в сообщении.

Людям напоминают, что доверять следует только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только ракетами и дронами, но и фейками.

Оккупанты ударили по Харькову

Российские захватчики продолжают наносить террористические удары по территории Украины. Вечером 9 января враг атаковал Харьков. Захватчики ударили по детскому оздоровительному центру. Враг повредил территорию и помещение.