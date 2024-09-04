Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подчеркнул ничего не снимать и не публиковать в сети.
Смотрите также Во Львове в результате атаки повреждены жилые дома
Взрывы в Кривом Роге
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
В Кривом Роге утром 4 сентября было шумно.
В Воздушных силах предупредили жителей города о движении крылатых ракет в их сторону.
2 КР (крылатые ракеты – 24 Канал) на Кривой Рог,
– говорилось в сообщении.
Уже в 6:18 глава военной администрации Кривого Рога сделал комментарий по ситуации в городе. Он отметил соблюдение информационной гигиены.
"Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – написал Александр Вилкул.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.