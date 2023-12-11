После обеда оккупанты ударили ракетой по территории Днепропетровской области. В Кривом Роге через интервалы в пару минут раздалось несколько взрывов.

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Ракета летела в Кривой Рог

В 14:44 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом авиационных средств поражения для Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Уже в 14.51 стало известно, что в направлении Кривого Рога летит ракета. Через несколько минут после этого в 14:54 в городе прогремели взрывы. В 14:56 взрывы повторились.

Между тем, мониторинговые каналы пишут, что на Кривой Рог летела ракета воздушного базирования Х-59. Впоследствии они заявили, что враждебную цель уничтожили украинские средства ПВО.

Впрочем, официальной информации о ликвидации российской ракеты нет. По состоянию на 15:15 тревогу для Днепропетровской области уже отменили.

Обратите внимание! Воздушное командование "Восток" сообщило, что силам ПВО удалось сбить управляемую авиационную ракету Х-59, которая летела на Кривой Рог.

Шахеды – на Юге, ракеты – на Киев

В ночь на 11 декабря оккупанты снова терроризировали мирное население Украины. В частности, враг запустил из Крыма 18 "Шахедов". Они атаковали южные области. Наибольшее количество ударных беспилотников ПВО "приземлили" в Николаевской области. В целом Украине удалось сбить все "Шахеды". Отбой по беспилотникам дали еще за несколько минут до начала следующего дня.

Утром противник атаковал столицу баллистическими ракетами. Около 04:00 утра в Киеве раздались несколько взрывов, а затем – тревога.

Это произошло потому, что россияне выпустили ракеты из наземных пусковых установок. В этом случае радиолокационным средствам трудно уследить цель. К тому же баллистические ракеты быстро летят. Между пуском и попаданием может пройти менее минуты.

В общей сложности Россия выпустила 8 ракет по Киеву. Их все уничтожила ПВО. В то же время произошло падение обломков в Дарницком районе столицы, в микрорайоне Бортничи. Там есть разрушение нежилых построек, повреждение частных домов. Известно о 4 пострадавших. Всем оказали медицинскую помощь на месте.