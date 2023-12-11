Оккупанты могут выпускать баллистические ракеты, как из самолетов, так и из установок наземного базирования типа "Искандер-М". И если о поднятии в воздух вражеской авиации становится сразу известно, то предсказать намерения россиян атаковать Украину именно с наземных пусковых установок – не просто, рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Баллистические атаки всегда тщательно спланированы, – Игнат

По словам Игната, здесь вопрос разведки – насколько скоро у Украины будет информация о вражеских планах, настолько оперативно сможет соответственно отреагировать на угрозу.

Спикер Воздушных сил напомнил, что это уже не первый раз, когда тревога одновременно со взрывами включается. Враг тщательно планирует свои операции по запуску баллистики. Это можно видеть на Юге, это можно видеть на Востоке. Из Крыма, из района Джанкой запускают, с оккупированных территорий. Расстояние очень маленькое, скорость ракеты высока, иногда проходит меньше минуты от самого запуска до попадания.

Именно поэтому, когда есть информация о перемещении наземных установок где-то в Брянской области, скажем, или в Курской, тогда будет превентивное предупреждение. Вы видите такие тревоги: "угроза заставания баллистического вооружения". Это означает, что есть информация о планировании вражеских атак. Иногда враг это делает эффективно и скрыто, и не оставляет такой информации,

– рассказывает Игнат.

По словам спикера, данные о подготовке баллистических операций России Украина получает не только благодаря собственной разведке, но и разведкам партнеров.

Оккупанты атаковали Киев баллистикой

Утром 11 декабря Россия запустила по Киевщине 8 ракет баллистического типа. Вероятно, противник выпустил их с территории Брянской области.

Силам ПВО удалось сбить все ракеты, однако в результате ущерба произошло падение обломков в Дарницком районе столицы, микрорайоне Бортничи. Там обломки ракет повредили нежилое здание, упали на газон, а также склад магазина. Один мужчина получил осколочное ранение. Еще три женщины имеют острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.