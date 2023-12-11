Окупанти можуть випускати балістичні ракети, як із літаків, так із установок наземного базування типу "Іскандер-М". І якщо про підняття у повітря ворожої авіації стає одразу відомо, то ось передбачити наміри росіян атакувати Україну саме із наземних пускових установок – не просто, розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Балістичні атаки завжди ретельно сплановані, – Ігнат

За словами Ігната, тут питання розвідок – наскільки швидко Україна матиме інформацію про ворожі плани, настільки опертивно зможе відповідно відреагувати на загрозу.

Речник Повітряних сил нагадав, що це вже не вперше, коли тривога одночасно із вибухами вмикається. Ворог ретельно планує свої операції із запуску балістики. Це можна бачити на Півдні, це можна бачити на Сході. Із Криму, з району Джанкою запускають, з окупованих територій. Відстань дуже маленька, швидкість ракети висока, інколи минає менше хвилини від самого запуску до влучання.

Саме тому коли є інформація про переміщення наземних установок десь у Брянській області, скажімо, чи в Курській, тоді буде превентивне попередження. Ви бачити такі тривоги : "загроза застування балістичного озброєння". Це означає, що є інформація про планування ворожих атак. Інколи ворог це робить ефективно і приховано, і не залишає такої інформації,

– розповідає Ігнат.

За словами речника, дані про підготовку балістичних операцій Росії Україна отримує не лише завдяки власній розвідці, але й розвідкам партнерів.

Окупанти атакували Київ балістикою

Вранці 11 грудня Росія запустила по Київщині 8 ракет балістичного типу. Ймовірно, противник випустив їх із території Брянської області.

Силам ППО вдалося збити усі ракети, однак внаслідок збиття, трапилося падіння уламків у Дарницькому районі столиці, мікрорайоні Бортничі. Там уламки ракет пошкодили нежитлову будівлю, впали на газон, а також на склад магазину. Один чоловік отримав осколкове поранення. Ще три жінки мають гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим медичну допомогу надали на місці.