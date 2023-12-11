Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зазначивши, що все залежить від того, які цілі ставить перед собою російське командування. Існують декілька причин, через які росіяни наразі не влаштовують масованих обстрілів України.

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Імовірно чекають певного моменту

Окупанти можуть дотримуватись мети завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, проте можливо мають інші пріоритети.

Якщо уявити себе на місці російського командування, припустив Шарп, то доцільність масовані обстріли та завдання ударів по енергетиці України є далеко не однозначною з різних точок зору.

У разі імовірного блекауту в Україні, який може настати внаслідок ворожих обстрілів енергосистеми, країна опиниться перед гуманітарною кризою. Росіяни розуміють, що у цьому випадку допомогу, питання надання якої зараз дискутується, Захід точно надасть Україні.

Можливо росіяни вирішили взагалі не атакувати українську енергетику, а зосередились на інших об'єктах. Або ж чекають моменту, щоб великою кількістю ракет вдарити по воєнних цілях, коли їм це буде потрібно,

– припустив військовий оглядач.

Також весною Україна має отримати винищувачі F-16, і окупанти зараз можуть накопичувати ракети, щоб влаштувати полювання на ці літаки. Зокрема вони можуть завдати масового удару по місцях базування F-16.

Росія більше програла, ніж виграла

Водночас взимку 2022 – 2023 років удари росіян по українській енергетиці провалилися. Вони витратили величезну кількість ресурсів, однак повного блекауту в Україні так і не трапилось. Звісно Україна зазнала великих економічних втрат, Захід – також. Крім того, були витрачені військові ресурси на роботу ППО.

Проте у підсумку росіяни більше програли, ніж виграли, тому що своєї цілі вони не досягли. Однак це простимулювало потужну допомогу Україні від західних країн,

– зауважив Шарп.

Ті самі системи Patriot надійшли б пізніше, якби не масовані обстріли України минулої зими. Ці системи завдали великої шкоди росіянам, адже через Patriot Росія втратила велику кількість літаків та гелікоптерів.

Зверніть увагу! Продовжуються ліквідація російських літаків. Так, 5 грудня в районі острова Зміїний було збито російський бомбардувальник Су-24М. Цей літак намагався мінувати зерновий коридор України. На думку військового оглядача з Ізраїлю Давида Шарпа, Су-24М імовірно було ліквідовано завдяки системі Patriot.

"У росіян можуть бути різні сценарії, проте очікувати від них можна й гіршого. Вони можуть розпочати масовані обстріли, тому що вважатимуть, що накопичили для цього достатньо ресурсу. Тому Україна має бути до цього готовою", – підкреслив Давид Шарп.

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