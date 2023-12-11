Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что все зависит от того, какие цели преследует российское командование. Существуют несколько причин, по которым россияне пока не устраивают массированных обстрелов Украины.

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Вероятно ждут определенного момента

Оккупанты могут придерживаться цели наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, однако возможно имеют другие приоритеты.

Если представить себя на месте российского командования, предположил Шарп, то целесообразность массированных обстрелов и нанесения ударов по энергетике Украины далеко не однозначна с разных точек зрения.

В случае вероятного блэкаута в Украине, который может наступить после вражеских обстрелов энергосистемы, страна окажется перед гуманитарным кризисом. Россияне понимают, что в этом случае помощь, вопрос оказания которой сейчас дискутируется, Запад точно предоставит Украине.

Возможно, россияне решили вообще не атаковать украинскую энергетику, а сосредоточились на других объектах. Или ждут момента, чтобы большим количеством ракет ударить по военным целям, когда им это будет нужно,

– предположил военный обозреватель.

Также весной Украина должна получить истребители F-16, и оккупанты сейчас могут накапливать ракеты, чтобы устроить охоту на эти самолеты. В частности, они могут нанести массовый удар по местам базирования F-16.

Россия больше проиграла, чем выиграла

В то же время зимой 2022 – 2023 годов удары россиян по украинской энергетике провалились. Они израсходовали огромное количество ресурсов, однако полного блэкаута в Украине так и не случилось. Конечно Украина понесла большие экономические потери, Запад – тоже. Кроме того, были израсходованы военные ресурсы на работу ПВО.

Однако в итоге россияне больше проиграли, чем выиграли, потому что своей цели они не достигли. Однако это простимулировало мощную помощь Украине от западных стран,

– заметил Шарп.

Те же системы Patriot поступили бы позже, если бы не массированные обстрелы Украины минувшей зимой. Эти системы нанесли большой вред россиянам, ведь из-за Patriot Россия потеряла большое количество самолетов и вертолетов.

Обратите внимание! Продолжается ликвидация российских самолетов. Так, 5 декабря в районе острова Змеиный был сбит российский бомбардировщик Су-24М. Этот самолет пытался минировать зерновой коридор Украины. По мнению военного обозревателя из Израиля Давида Шарпа, Су-24М предположительно был ликвидирован благодаря системе Patriot.

"У россиян могут быть разные сценарии, однако ожидать от них можно и худшего. Они могут начать массированные обстрелы, потому что сочтут, что накопили для этого достаточно ресурса. Поэтому Украина должна быть к этому готова", – подчеркнул Давид Шарп.

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