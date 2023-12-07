Особенно это касается гражданского населения и объектов критической инфраструктуры. Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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"Россияне будут использовать беспилотники. Они каждую ночь используют по 35 – 50 дронов. Это гораздо больше, чем в прошлом году. Они пытаются атаковать те или иные объекты, а по линии фронта вообще используют баллистику и управляемые авиационные бомбы – именно для разрушения объектов критической инфраструктуры", – объяснил он.

Врагу важно, чтобы украинцы чувствовали холод и голод. Поэтому атаками на гражданское население захватчики хотят спровоцировать истерику и беспорядки в Украине.

Готова ли Украина к вражеским атакам

Михаил Подоляк отметил, что Украина готова к таким действиям врага. Прежде разведка постоянно отслеживает и предоставляет объективную информацию о накопленных ресурсах россиян. Речь идет о данных о производстве ракет, сколько их накоплено, на каких военных аэродромах держат носители, какие эти носители.

Также в 2023 году существенно увеличилась способность систем противоракетной обороны, их намного больше. Конечно, есть еще определенный дефицит. Президент Украины Владимир Зеленский работает на разных площадках с нашими партнерами из Европы, чтобы существенно нарастить системы ПРО и обезопасить наше государство от прямых ракетных атак.

Кроме того, есть тактика отработки дроновых атак с помощью мобильных передвижных групп, которые активно прессингуют эти дроны.

Есть абсолютно четкое понимание возможности нашей энергетической инфраструктуры: имеем три степени защиты, прежде всего физической защиты, есть отработанные модели диспетчеризации. Также есть договоренности с партнерами, как компенсировать в случае дефицита,

– подчеркнул чиновник.

Как отметил советник главы ОПУ, Украина понимает все риски, исходя из опыта 2022 года. У России нет изменения ни тактики, ни стратегии, ни кадровой ротации. Страна-агрессор имеет такое же видение атак на гражданских украинцев.

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