Особенно это касается гражданского населения и объектов критической инфраструктуры. Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
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"Россияне будут использовать беспилотники. Они каждую ночь используют по 35 – 50 дронов. Это гораздо больше, чем в прошлом году. Они пытаются атаковать те или иные объекты, а по линии фронта вообще используют баллистику и управляемые авиационные бомбы – именно для разрушения объектов критической инфраструктуры", – объяснил он.
Врагу важно, чтобы украинцы чувствовали холод и голод. Поэтому атаками на гражданское население захватчики хотят спровоцировать истерику и беспорядки в Украине.
Готова ли Украина к вражеским атакам
Михаил Подоляк отметил, что Украина готова к таким действиям врага. Прежде разведка постоянно отслеживает и предоставляет объективную информацию о накопленных ресурсах россиян. Речь идет о данных о производстве ракет, сколько их накоплено, на каких военных аэродромах держат носители, какие эти носители.
Также в 2023 году существенно увеличилась способность систем противоракетной обороны, их намного больше. Конечно, есть еще определенный дефицит. Президент Украины Владимир Зеленский работает на разных площадках с нашими партнерами из Европы, чтобы существенно нарастить системы ПРО и обезопасить наше государство от прямых ракетных атак.
Кроме того, есть тактика отработки дроновых атак с помощью мобильных передвижных групп, которые активно прессингуют эти дроны.
Есть абсолютно четкое понимание возможности нашей энергетической инфраструктуры: имеем три степени защиты, прежде всего физической защиты, есть отработанные модели диспетчеризации. Также есть договоренности с партнерами, как компенсировать в случае дефицита,
– подчеркнул чиновник.
Как отметил советник главы ОПУ, Украина понимает все риски, исходя из опыта 2022 года. У России нет изменения ни тактики, ни стратегии, ни кадровой ротации. Страна-агрессор имеет такое же видение атак на гражданских украинцев.
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Обстрелы зимой: главное
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зимой Россия может прибегнуть к ракетным обстрелам энергосистемы Украины, как в 2022 году. Украинский лидер заверил, что сейчас Украина лучше готова к обстрелам, чем в прошлом году. В частности, по его словам, Украина находится в лучшем положении с точки зрения ПВО.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил, что для украинцев зима в этом году будет такой же тяжелой, как и в прошлом. Он посоветовал украинцам не расслабляться, а также все подготовить: достать и протереть повербанки, а генераторы – зарядить.
- Андрей Юсов объяснил, что в настоящее время Украина нуждается в больших средствах противовоздушной обороны. Сейчас идет работа с западными партнерами по этому вопросу.