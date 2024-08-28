В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Информацию о взрыве подтвердили в ОВА.
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Что известно о взрыве в Кривом Роге
Первыми о взрыве в Кривом Роге в 10:43 сообщили корреспонденты Общественного телевидения.
В Кривом Роге слышен звук взрыва,
– говорится в сообщении.
Заметим, что за несколько минут до взрыва в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Уже в 10:48 информацию о взрывах в городе подтвердил глава ОГА Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – отметил начальник ОВА.
На очередной российский удар также отреагировал председатель ДОР Николай Лукашук.
"День траура в Кривом Роге. Нелюди из российских болот снова атаковали город, осуществив очередной акт террора. За все будет справедливое возмездие", – заявил Лукашук.
Впрочем, более подробная информация о взрыве в Кривом Роге и его последствиях отсутствует.
Напомним, что в ночь на 27 августа российские войска нанесли удар по отелю "Аврора" в Кривом Роге. В результате удара есть жертвы и пострадавшие, часть людей оказалась под завалами.