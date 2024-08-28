У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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Що відомо про вибух у Кривому Розі

Першими про вибух у Кривому Розі об 10:43 повідомили кореспонденти Суспільного.

У Кривому Розі чутно звук вибуху,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що за декілька хвилин до вибуху у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Вже об 10:48 інформацію про вибухи у місті підтвердив голова ОВА Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", – наголосив начальник ОВА.

Втім, більш детальна інформація стосовно вибуху у Кривому Розі та його наслідків відсутня.