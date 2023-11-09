Злоумышленник планировал отправить товар иностранным заказчикам сервисом международных грузоперевозок.

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Контрразведка Службы безопасности ликвидировала в Кировоградской области схему незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения, подвергаемых экспортному контролю,

– говорится в сообщении СБУ.

Речь идет о вспомогательных газотурбинных двигателях и навигационной аппаратуре для многоцелевых вертолетов Ми-8.



Мужчина пытался вывезти запчасти к вертолету за границу / Фото СБУ

Правоохранители установили, что соответствующее оборудование пыталось экс-чиновник Кропивницкого СИЗО.

Мужчину разоблачили и сообщили о подозрении / Фото Кировоградская областная прокуратура

Как злоумышленник пытался сбыть "товар"

Отмечают, что для поиска потенциальных покупателей "делок" размещал объявления на специализированных сайтах, а для переправки товара иностранным заказчикам мужчина хотел использовать сервисы международных грузоперевозок.

"Чтобы скрыть нелегальный экспорт – пытался внести недостоверные сведения в товарно-транспортные декларации", – добавили правоохранители.

Добавляют, что сотрудники своевременно разоблачили сделку, поэтапно задокументировали ее и тем самым предотвратили нелегальный вывоз за границу авиационных агрегатов и программного обеспечения.

Изъятые комплектующие передадут для ВСУ / Фото СБУ

Что инкриминируют "дельцу"

На основании собранных доказательств злоумышленнику сообщили о подозрении в нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Правоохранители продолжают расследовать дело по установлению источников происхождения и конечного получателя вертолетного оборудования. В СБУ подчеркнули, что начали подготовку материалов для передачи изъятого имущества на нужды ВСУ.