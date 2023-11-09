Она оформляла им визы для въезда в Украину под видом студентов украинских вузов. Дальше они ехали в ЕС.

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Что известно о схеме переправки нелегалов

Служба безопасности Украины сообщила, что "услуга" стоила 3 тысячи долларов с одного человека. Речь идет о коррупции в одном из украинских посольств в Центральной Азии.

К незаконной деятельности фигурантка привлекла двух иностранцев. Они подыскивали клиентов, договаривались с ними об "условиях поездки" и передавали деньги организатору "схемы". По имеющимся данным, "услугами" злоумышленников воспользовалось до 900 выходцев из стран террористического риска,

– заявили в СБУ.

По их данным, за деньги консул покупала элитную недвижимость в центре Киева и в Одессе.

Консула Украины разоблачили на незаконной схеме переправы нелегалов в ЕС / Фото Офиса генпрокурора и СБУ

Консулу сообщили о подозрении

В Офисе Генерального прокурора рассказали, что второму секретарю по консульским и административным вопросам Посольства Украины в одной из стран Центральной Азии сообщили о подозрении. Ей инкриминируют содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Следствие установило, что работница консульства:

в ноябре 2020 года – июле 2021 года незаконно оформила 23 визы для въезда в Украину граждан Пакистана, Бангладеш и других стран так называемого перечня "стран миграционного риска";

иностранцы с помощью этих виз незаконно приехали в Украину, а оттуда – в страны ЕС.

Дома у консула обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи с доказательствами противоправных действий и наличные деньги в иностранной валюте.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения, решается вопрос о наложении ареста на ее имущество. Устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица,

– рассказали в Офисе генпрокурора.

В Службе безопасности Украины добавили, что по данным расследования:

должностное лицо приняла присягу госслужащего еще в 1995 году после окончания института молодежи в Москве;

работала в разных госучреждениях и частных компаниях в Украине;

с 2007 года работает в МИД.

В СБУ добавили, что решается вопрос и об отстранении консула от занимаемой должности. Ей грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В МИД отреагировали на инцидент

В Министерстве иностранных дел отреагировали на инцидент. Там отметили, что у них нулевая толерантность к коррупции, а случаи коррупции отдельных сотрудников получают и будут получать самый решительный ответ и наказание.

Коррупционные действия указанного консульского должностного лица предают работу сотен украинских консулов, которые в сложных условиях самоотверженно защищают интересы наших граждан в режиме 24/7. Подозреваемая уже отозвана из заграничной командировки. Министерство оказывает полное содействие следствию, чтобы все виновные понесли строжайшее наказание,

– заявили в пресс-службе МИД.

По данным министерства, чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления, МИД ужесточил контроль за выдачей украинских виз во всех дипломатических учреждениях.