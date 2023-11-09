Вона оформляла їм візи для в'їзду в Україну під виглядом студентів українських вишів. Далі вони їхали в ЄС.

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Що відомо про схему переправлення нелегалів

Служба безпеки України повідомила, що "послуга" коштувала 3 тисяч доларів з однієї особи. Мовиться про корупцію в одному з українських посольств в Центральній Азії.

До незаконної діяльності фігурантка залучила двох іноземців. Вони підшукували клієнтів, домовлялися з ними про "умови поїздки" та передавали гроші організаторці "схеми". За наявними даними, "послугами" зловмисників скористалося до 900 вихідців з країн терористичного ризику,

– заявили в СБУ.

За їхніми даними, за гроші консулка купувала елітну нерухомість у центрі Києва та в Одесі.

Консулку України викрили на незаконній схемі переправи нелегалів у ЄС / Фото Офісу генпрокурора та СБУ

Консулці повідомили про підозру

В Офісі Генерального прокурора розповіли, що другому секретарю з консульських та адміністративних питань Посольства України в одній із країн Центральної Азії вже повідомили про підозру. Їй інкримінують сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Слідство встановило, що працівниця консульства:

у листопаді 2020 року – липні 2021 року незаконно оформила 23 візи для в'їзду в Україну громадян Пакистану, Бангладеш та інших країн з так званого переліку "країн міграційного ризику";

іноземці з допомогою цих віз незаконно приїхали в Україну, а звідти – до країн ЄС.

Вдома у консулки виявили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи із доказами протиправних дій та готівку в іноземній валюті.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід, вирішується питання щодо накладення арешту на її майно. Встановлюються всі обставини злочину та причетні до нього особи,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

В Службі безпеки України додали, що за даними розслідування:

посадовиця прийняла присягу держслужбовця ще у 1995 році після закінчення інституту молоді у Москві;

працювала у різних держустановах та приватних компаніях в Україні;

з 2007 року працює в МЗС.

В СБУ додали, що вирішується питання й про відсторонення консулки від займаної посади. Їй загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

В МЗС відреагували на інцидент

У Міністерстві закордонних справ відреагували на інцидент. Там зазначили, що вони мають нульову толерантність до корупції, а випадки корупції окремих співробітників отримують та будуть отримувати найрішучу відповідь та покарання.

Корупційні дії зазначеної консульської посадової особи зраджують роботу сотень українських консулів, які в складних умовах самовіддано захищають інтереси наших громадян в режимі 24/7. Підозрювану вже відкликано із закордонного відрядження. Міністерство надає повне сприяння слідству, аби всі винні понесли найсуворіше покарання,

– заявили в пресслужбі МЗС.

За даними міністерства, щоб унеможливити подальші зловживання, МЗС посилило контроль за видачею українських віз в усіх дипломатичних установах.