Почему жители Кропивницкого слышали взрыв утром во время воздушной тревоги, объяснили в ОВА. Об этом сообщает 24 Канал.

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Взрыв, который только что слышали в Кропивницком, произошел из-за взрыва газа в многоэтажке по улице Юрия Коваленко 5, корпус 2,

– заявил глава Кировоградской ОВА.

Андрей Райкович отметил, что на месте уже находятся соответствующие службы. Обстоятельства взрыва выясняются. Детали обещают сообщить позже.

О звуках взрыва в сети сообщили около 09:37. Тревогу в Кировоградской области объявили в 09:08.

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