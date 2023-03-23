В последние дни у россиян есть традиция – поднимать в небо над Беларусью
МиГ-31К. Поэтому по всей территории Украины раздается воздушная тревога. Мы же призываем не игнорировать сирены, ведь враг крайне коварен и может нанести удар в любой момент. Не покидайте укрытий до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.
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