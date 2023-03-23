Упродовж останніх днів у росіян є традиція – підіймати у небо над Білоруссю МіГ-31К. Через це по всій території України лунає повітряна тривога. Ми ж закликаємо не ігнорувати сирени, адже ворог вкрай підступний і може завдати удару у будь-який момент. Тож не покидайте укриттів доти, поки не буде сигналу про відбій.

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Окупанти погрожують МіГами

09:00. З аеродрому Барановичі у небо піднявся винищувач супроводу.

09:02. З аеродрому Мачулищі, що в Білорусі, злетів МіГ-31К.

09:07. Повітряну тривогу оголосили у Києві.

09:08. Карта повітряних тривог почала активно "червоніти".

09:09. Одеська область стала останньою, де пролунали повітряні тривоги, попереджаючи про можливий ракетний удар. Тепер уся карта України "червона".



Карта повітряних тривог станом на 09:20 / Скриншот