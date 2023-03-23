Упродовж останніх днів у росіян є традиція – підіймати у небо над Білоруссю МіГ-31К. Через це по всій території України лунає повітряна тривога. Ми ж закликаємо не ігнорувати сирени, адже ворог вкрай підступний і може завдати удару у будь-який момент. Тож не покидайте укриттів доти, поки не буде сигналу про відбій.

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Окупанти погрожують МіГами


Карта повітряних тривог станом на 09:20 / Скриншот