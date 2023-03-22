Сирени по Україні почали вити близько 09:10. За наявними даними, причиною всеукраїнської повітряної тривоги став зліт російського винищувача МіГ-31К на території Білорусі. Це означає, що ворог може запустити гіперзвукову ракету "Кинджал".
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Хронологія повітряної тривоги
Нагадуємо, що 9 березня росіяни здійснили масовану ракетну атаку. Під час неї ворог уперше від початку повномасштабного вторгнення використав відразу 6 ракет "Кинджал". З одного боку це означає, що ракетний голод у ворога колосальний. З іншого – небезпека для українців зростає. А все тому, що ці ракети ми ще не скоро матимемо чим збивати.
Коли Patriot будуть в Україні
Зауважимо, що збивати ракети "Кинджал" можна буде з допомогою систем Patriot. Напередодні стало відомо, коли їх нарешті доставлять до нашої держави.
Журналіст Остап Яриш, посилаючись на представника Міноборони США, повідомив, що найближчими днями український екіпаж закінчить тренування з Patriot у Сполучених Штатах.
Після цього Patriot вирушать до Європи. Там навчання завершуватиметься разом з іншими розрахунками ППО. Це означає, що перші установки Patriot в Україні з'являться найближчими тижнями, наголосив представник Міноборони.