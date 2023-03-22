Сирени по Україні почали вити близько 09:10. За наявними даними, причиною всеукраїнської повітряної тривоги став зліт російського винищувача МіГ-31К на території Білорусі. Це означає, що ворог може запустити гіперзвукову ракету "Кинджал".

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Хронологія повітряної тривоги

08:56. З аеродрому "Барановичі" злетів винищувач супроводу, повідомили у моніторинговому каналі "Беларускі Гаюн".

09:00. Стало відомо про те, що з аеродрому "Мачулищі" злетів винищувач МіГ-31К. Він, власне, і є ракетоносієм"Кинджалів". І в будь-який момент може випустити цю аеробалістичну ракету, коли перебуває у повітрі.

09:01. У моніторинговому каналі Monitor нагадали, що "Кинджал" – гіперзвукова ракета, яку наявні в Україні сили ППО збити не можуть. Саме тому й лунає повітряна тривога по всій території нашої держави.

09:06. Спочатку сирени пролунали у Сумській, Харківській і Вінницькій областях.

09:09. Сирени вили вже для мешканців Києва та Київської області.

09:14. Карта повітряних тривог "почервоніла" повністю. Відтак, не залишилося жодного куточка, якому б не загрожувала ракета "Кинджал", яку ворог може запустити з території Білорусі.

Нагадуємо, що 9 березня росіяни здійснили масовану ракетну атаку. Під час неї ворог уперше від початку повномасштабного вторгнення використав відразу 6 ракет "Кинджал". З одного боку це означає, що ракетний голод у ворога колосальний. З іншого – небезпека для українців зростає. А все тому, що ці ракети ми ще не скоро матимемо чим збивати.

Коли Patriot будуть в Україні

Зауважимо, що збивати ракети "Кинджал" можна буде з допомогою систем Patriot. Напередодні стало відомо, коли їх нарешті доставлять до нашої держави.

Журналіст Остап Яриш, посилаючись на представника Міноборони США, повідомив, що найближчими днями український екіпаж закінчить тренування з Patriot у Сполучених Штатах.

Після цього Patriot вирушать до Європи. Там навчання завершуватиметься разом з іншими розрахунками ППО. Це означає, що перші установки Patriot в Україні з'являться найближчими тижнями, наголосив представник Міноборони.