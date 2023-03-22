Сирены по Украине начали выть около 09:10. По имеющимся данным, причиной всеукраинской воздушной тревоги стал взлет российского истребителя МиГ-31К на территории Беларуси. Это означает, что враг может запустить гиперзвуковую ракету "Кинжал".

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Хронология воздушной тревоги