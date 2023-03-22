Сирены по Украине начали выть около 09:10. По имеющимся данным, причиной всеукраинской воздушной тревоги стал взлет российского истребителя МиГ-31К на территории Беларуси. Это означает, что враг может запустить гиперзвуковую ракету "Кинжал".

Читайте также На Киевщине погибли и ранены в результате ночной атаки "Шахидов"

Хронология воздушной тревоги

08:56. С аэродрома "Барановичи" взлетел истребитель сопровождения, сообщили в мониторинговом канале "Белорусский Гаюн".

09:00. Стало известно о том, что с аэродрома "Мачулищи" взлетел истребитель МиГ-31К. Он, собственно, и является ракетоносителем "Кинжалов". И в любой момент может выпустить эту аэробалистическую ракету, находясь в воздухе.