Об этом пишет Суспільне. Что известно на данный момент, собрал 24 Канал.

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В Кропивницком прогремели взрывы ночью 5 мая: что произошло

В Кировоградской области воздушную тревогу объявили ночью 5 мая в 03:05. Ближе к 5 утра стало известно, что в областном центре прогремели взрывы.

Отметим, в 04:13 в Воздушных силах сообщили, что группа ударных дронов-камикадзе врага, в частности "Шахедов", движутся на севере и востоке Кировоградщины.

Соответственно, была угроза и для Кропивницкого. И в 04:44 местные сообщества сообщили в социальных сетях о звуках взрывов. Они прозвучали несколько раз.

В это время угроза атаки БПЛА была актуальной и для ряда других областей, учитывая соседние Полтавскую и часть Черкасской области. А чуть раньше дроны и баллистические ракеты атаковали Сумскую область, в частности Конотоп – по информации городского головы, там разрушен инфраструктурный объект.

Комментариев властей относительно вероятных последствий воздушной атаки российской армии по состоянию на момент публикации не было.

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