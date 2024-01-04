К сожалению, в результате российского обстрела есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА, пишет 24 Канал.

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Оккупанты ударили по Кропивницкому

Андрей Райкович подчеркнул, что российский агрессор продолжает терроризировать мирное население.

В результате сегодняшней ракетной атаки по Кропивницкому на одном из промышленных объектов травмированные и один погибший,

– рассказал чиновник.

Добавил, что детали будут позже.

В некоторых районах города исчез свет

Суспильное пишет, что после взрывов в некоторых районах Кропивницкого пропало электричество. Пресс-секретарь "Кировоградоблэнерго" отметила, что информации об аварийных отключениях нет.

Электричество могли отключить в целях безопасности и во избежание аварийной ситуации из-за обстрелов,

– сказала Елена Данильченко.

Если отключение будет продолжаться, об этом сообщат на сайте компании.

В 10:19 на официальном телеграм-канале предприятия "Днепр-Кировоград" сообщили об отключении электроэнергии на водопроводной насосной станции "Зона 2б", Зона 1. Извинились за "временные неудобства" и отметили, что специалисты уже выехали.

Заметим, что воздушную тревогу на территории Кировоградской области объявили в 09:38. Уже в 09:59 Воздушные силы сообщили, что вражеская ракета идет на Кропивницкий. Вскоре в городе раздались взрывы.