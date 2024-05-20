Около 12 часов в Кировоградской области объявили тревогу. Впоследствии местные жители слышали звук взрыва. Что уже известно, передает 24 Канал.
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Оккупанты атаковали Кропивницкий
В 12:21 Суспильное сообщило, что в Кропивницком слышали звуки взрывов. Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракете.
"Курс на Кропивницкий!" – подчеркнули военные в 12:11.
Впоследствии председатель ОВА прокомментировал вражескую атаку. Отметил, что ситуация контролируемая.
После взрывов в Кропивницком районе, предварительно, без пострадавших и разрушений,
– сообщил Андрей Райкович.
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Враг атаковал Полтавскую область
- Заметим, что утром 20 мая оккупанты также атаковали ракетой Полтавскую область. Взрыв прогремел в Миргородском районе.
- Председатель ОВА заявил, что, по предварительной информации, попаданий в гражданскую и критическую инфраструктуру не было.
- Кстати, ночью россияне также атаковали область "Шахедами". По вражеским дронам отработали защитники неба.