Около 12 часов в Кировоградской области объявили тревогу. Впоследствии местные жители слышали звук взрыва. Что уже известно, передает 24 Канал.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Оккупанты атаковали Кропивницкий

В 12:21 Суспильное сообщило, что в Кропивницком слышали звуки взрывов. Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракете.

"Курс на Кропивницкий!" – подчеркнули военные в 12:11.

Впоследствии председатель ОВА прокомментировал вражескую атаку. Отметил, что ситуация контролируемая.

После взрывов в Кропивницком районе, предварительно, без пострадавших и разрушений,

– сообщил Андрей Райкович.

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