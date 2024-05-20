Близько 12 години у Кіровоградській області оголосили тривогу. Згодом місцеві жителі чули звук вибуху. Що вже відомо, передає 24 Канал.
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Окупанти атакували Кропивницький
О 12:21 Суспільне повідомило, що в Кропивницькому чули звуки вибухів. Перед цим Повітряні сили попереджали про ракету.
"Курс на Кропивницький!" – наголосили військові о 12:11.
Згодом голова ОВА прокоментував ворожу атаку. Зазначив, що ситуація контрольована.
Після вибухів у Кропивницькому районі, попередньо, без постраждалих і руйнувань,
– повідомив Андрій Райкович.
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Ворог атакував Полтавщину
- Зауважимо, що вранці 20 травня окупанти також атакували ракетою Полтавську область. Вибух пролунав у Миргородському районі.
- Голова ОВА заявив, що, за попередньою інформацією, влучань у цивільну та критичну інфраструктуру не було.
- До речі, вночі росіяни атакували область "Шахедами". По ворожих дронах відпрацювали оборонці неба.