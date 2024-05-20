Близько 12 години у Кіровоградській області оголосили тривогу. Згодом місцеві жителі чули звук вибуху. Що вже відомо, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Окупанти атакували Кропивницький

О 12:21 Суспільне повідомило, що в Кропивницькому чули звуки вибухів. Перед цим Повітряні сили попереджали про ракету.

"Курс на Кропивницький!" – наголосили військові о 12:11.

Згодом голова ОВА прокоментував ворожу атаку. Зазначив, що ситуація контрольована.

Після вибухів у Кропивницькому районі, попередньо, без постраждалих і руйнувань,

– повідомив Андрій Райкович.

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