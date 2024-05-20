Загалом повітряна тривога вночі 20 травня тривала більш ніж 9 годин. Ворожі дрони долетіли й до західних областей нашої держави.

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Скільки "Шахедів" вдалося знищити за ніч

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що вночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосували 29 ударних БпЛА типу "Шахед" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ, що в Росії.

В результаті протиповітряного бою усі 29 "Шахедів" збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях,

– підкреслив генерал.



ППО знищила 29 "Шахедів" вночі 20 травня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Олещук також зазначив, що до відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Командувач Повітряних сил подякував військовим за роботу та наголосив, що разом українці точно дійдуть до перемоги.

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Якою була повітряна тривога в Україні вночі 20 травня