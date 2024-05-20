Загалом Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 493 тисячі своїх бійців. Про втрати агресора пише 24 Канал.
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Актуальні втрати ворога
- Особового складу – близько 493 690 (+1400),
- танків – 7590 (+14),
- бойових броньованих машин – 14665 (+35),
- артилерійських систем – 12737 (+50),
- РСЗВ – 1076 (+2),
- засобів ППО – 807 (+4),
- літаків – 354 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10236 (+81),
- крилатих ракет – 2205 (+1),
- кораблів /катерів – 27 (+1),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17311 (+60),
- спеціальної техніки – 2079 (+2).
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Втрати ворога на 20 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ