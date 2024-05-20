Загалом Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 493 тисячі своїх бійців. Про втрати агресора пише 24 Канал.

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Актуальні втрати ворога

  • Особового складу – близько 493 690 (+1400),
  • танків – 7590 (+14),
  • бойових броньованих машин – 14665 (+35),
  • артилерійських систем – 12737 (+50),
  • РСЗВ – 1076 (+2),
  • засобів ППО – 807 (+4),
  • літаків – 354 (+0),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10236 (+81),
  • крилатих ракет – 2205 (+1),
  • кораблів /катерів – 27 (+1),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17311 (+60),
  • спеціальної техніки – 2079 (+2).

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Втрати ворогаВтрати ворога на 20 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ