В целом Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 493 тысяч своих бойцов. О потерях агрессора пишет 24 Канал.

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Актуальные потери врага

  • Личного состава – около 493 690 (+1400),
  • танков – 7590 (+14),
  • боевых бронированных машин – 14665 (+35),
  • артиллерийских систем – 12737 (+50),
  • РСЗО – 1076 (+2),
  • средств ПВО – 807 (+4),
  • самолетов – 354 (+0),
  • вертолетов – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10236 (+81),
  • крылатых ракет – 2205 (+1),
  • кораблей/катеров – 27 (+1),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 17311 (+60),
  • специальной техники – 2079 (+2).

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Потери врагаПотери врага на 20 мая / Инфографика Генштаба ВСУ