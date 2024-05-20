В целом Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 493 тысяч своих бойцов. О потерях агрессора пишет 24 Канал.
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Актуальные потери врага
- Личного состава – около 493 690 (+1400),
- танков – 7590 (+14),
- боевых бронированных машин – 14665 (+35),
- артиллерийских систем – 12737 (+50),
- РСЗО – 1076 (+2),
- средств ПВО – 807 (+4),
- самолетов – 354 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10236 (+81),
- крылатых ракет – 2205 (+1),
- кораблей/катеров – 27 (+1),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 17311 (+60),
- специальной техники – 2079 (+2).
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Потери врага на 20 мая / Инфографика Генштаба ВСУ